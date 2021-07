Nunes Marques aciona PGR contra colunista Conrado Hubner

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para abertura de duas representações contra o professor e articulista da Folha Conrado Hubner, por textos que teriam atingido a honra do próprio Nunes.

Segundo informado à coluna, a PGR então acionou Polícia Federal, que está apurando o caso. Na verdade, a PF vai apurar se há elementos para corroborar a pretensão de elementos de crimes contra a honra.

No entender do ministro Nunes Marques, houve crime contra a honra. Mas ele, o magistrado, não pode mover a ação. Por isso, ele acionou a PGR de forma institucional. A coluna está tentando contato com o professor Conrado Hubner.