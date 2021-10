Frase do dia

“Vão ter novos reajustes dos combustíveis? Certamente teremos. Por que vou negar isso daí? Estamos buscando solução. O auxílio de R$ 400 para caminhoneiros, que vai estar abaixo de R$ 4 bilhões por ano, dentro do Orçamento. Daí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, pessoal do mercado, vocês vão ser prejudicados também” (Jair Bolsonaro, presidente da República, tranferindo para o mercado financeiro a responsabilidade dos atrapalhados atos do seu governo nos últimos dias, que fizeram a bolsa cair e o dólar subir)