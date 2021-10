Frase do dia

Atualizado em 15 out 2021, 09h24 - Publicado em 15 out 2021, 09h14

“Eu não vou falar do Ciro. O que ele fez foi tão banal, foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando como Jesus Cristo na cruz dizia: ‘Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem’. Eu às vezes fico pensando, não sei se o Ciro teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas, alguns têm problema no cérebro, de esquecimento. Não é possível que um homem que pleiteia a Presidência da República possa falar as baixarias que ele falou” (Lula, ex-presidente da República, respondendo aos ataques de Ciro Gomes, em mais um lance da briga da esquerda)