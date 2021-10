5 out 2021, 08h01

“Se ficarmos fracionados, não teremos uma terceira via. Teremos Lula ou Bolsonaro sucedendo a esse governo, o que seria um desastre. Se tivermos mais um governo populista depois de 13 anos de Lula e Dilma, e quatro anos de desastre de Bolsonaro… A meu ver, o Brasil não vai resistir” (João Doria, governador de São Paulo, explicando sua visão do xadrez político de 2022, em entrevista ao programa Amarelas On Air, de Clarissa Oliveira)