Advogados conservadores criam “OAB” para processar críticos de Bolsonaro

Advogados que se declaram conservadores criaram uma espécie de OAB paralela para processar quem fizer qualquer crítica ao presidente Jair Bolsonaro e ao seu governo.

Em publicação nas redes sociais, o grupo afirma que “se você receber ou deparar com videos, fotos ou qualquer outro tipo de postagem ofensiva ao presidente Jair Bolsonaro, sua família e membros do seu governo, seja por parte de políticos, artistas, professores, ou qualquer um do povo, envie o material para o email” da entidade.

“Vamos processar todos. Nossa equipe de advogados providenciará o devido encaminhamento da notícia crime”, diz a publicação da entidade, que se chama Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB).

Diante da publicação, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, garante que vai encaminhar pedido de investigação sobre possível cometimento de infração disciplinar, além de tentativa de uso indevido do nome da Ordem à Corregedoria do Conselho Federal da OAB.

“A Constituição Federal garante a livre manifestação de opiniões e esse é um dos pilares de qualquer democracia. Parece, portanto, que tal ‘entidade’ desconhece ou despreza a Constituição”, afirma Santa Cruz.