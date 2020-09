PSOL e PT lideram lista de candidatos nas capitais; PSL e Novo avançam

Os partidos de esquerda lideram a lista das legendas que mais lançaram candidatos a prefeitos nas capitais dos 26 estados, segundo levantamento feito por VEJA após o término do prazo para a realização de convenções na quarta-feira, 16. A eleição será no dia 15 de novembro.

O PSOL, com 23 candidatos, lidera a lista, enquanto o PT vem em segundo lugar, com 21. Os dois também ocupavam a ponta nas eleições de 2016, com 24 nomes e 18, respectivamente, mas não tiveram muito sucesso eleitoral: eles não elegeram prefeito em nenhuma capital. O desempenho petista naquele ano, aliás, foi um dos piores da histórica recente da legenda.

Partidos que mais governam capitais hoje, o PSDB (tem oito prefeituras) e o MDB (tem quatro), lançaram, respectivamente, 16 e 13 candidatos nas eleições deste ano. O PSL, que em 2016, só teve candidato em Boa Vista (Roraima), agora é o quarto com mais nomes na disputa nas capitais. O Novo, que em sua estreia eleitoral, teve apenas um candidato, no Rio de Janeiro, agora aparece com 11.

Veja o número de candidatos lançados por cada partido