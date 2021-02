População avalia bem a gestão de Kalil, mas maioria apoia renúncia em 2022

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, realizado entre os dias 18 e 22 de fevereiro, mostra que a administração do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), é aprovada por 74,5% dos eleitores, enquanto 22,6% desaprovam e 3% não souberam responder ou não quiseram opinar.

Kalil, que foi reeleito em 2020 ainda no primeiro turno, manteve os altos índices de aprovação mesmo após as medidas mais duras adotadas no combate à pandemia. No início de janeiro, por exemplo, ele decretou lockdown em Belo Horizonte; um mês antes, havia proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos bares da cidade. Mesmo assim, em fevereiro, 61,7% dos entrevistados avaliaram a sua gestão como ótima ou boa. Já a aprovação a sua administração se manteve acima dos 70% durante toda a pandemia. (veja quadros abaixos).

Apesar de aprovarem a sua atuação à frente da prefeitura, a maioria dos consultados (56,6%) disse que apoia uma eventual decisão de Kalil de deixar o cargo para tentar o governo do estado em 2022 — 38,6% são contra e 4,8% não opinaram ou não sabiam responder.

Outro levantamento do Paraná Pesquisas mostrou, no entanto, mostrou que Kalil teria dificuldades numa eleição estadual. No principal cenário analisado, ele aparece com 23,5% das intenções de voto contra 43,8% do atual governador, Romeu Zema (Novo) — veja todas os cenários completos aqui.

O Paraná Pesquisas entrevistou por telefone 705 eleitores de Belo Horizonte. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.