Pesquisa exclusiva: piora a avaliação do governo Bolsonaro

Aumentou a insatisfação da população com o governo Jair Bolsonaro (sem partido), de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 26. Segundo dados do instituto, a soma das avaliações ruim e péssima passou de 45,6% em junho para 47,5% nos resultados mais recentes.

Os índices de ótimo e bom caíram de 31,6% para 30,4% entre os dois levantamentos. A avaliação regular passou de 21,5% para 21,3%. Já o índice dos que não souberam ou não opinaram passou de 1,4% para 0,7%.

A desaprovação ao governo Bolsonaro também avançou entre junho e julho: passou de 53,8% para 55,9%. Enquanto isso, o número de pessoas que aprovam a gestão do presidente caiu de 42% para 40%. Não souberam ou não opinaram 4,1% dos entrevistados (contra 4,3% em julho).

Na corrida eleitoral, Bolsonaro tem segundo maior índice de rejeição entre os nomes apresentados na consulta: 53,3% disseram que não votariam de jeito nenhum nele, atrás apenas do governador João Doria (PSDB), que teve 58,7%.

Contratada pelo PSL, a pesquisa também testou o nome do apresentador José Luiz Datena em uma eventual disputa eleitoral. Ele fica atrás somente de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que têm ampla vantagem.

O instituto ouviu 2.010 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais.