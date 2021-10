Zé Trovão se entrega à PF após voltar ao Brasil pela fronteira com o Peru

Atualizado em 26 out 2021, 15h20 - Publicado em 26 out 2021, 14h19

Por Leonardo Lellis Atualizado em 26 out 2021, 15h20 - Publicado em 26 out 2021, 14h19

O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, se entregou nesta terça-feira 26 à Polícia Federal em Santa Catarina. Ele é alvo de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator de um inquérito que apura a organização de atos contra o Supremo Tribunal Federal, e, desde o final de agosto, estava foragido no México.

Ele se apresentou às autoridades em Joinville (SC), onde mora com a família. Mas antes, percorreu um longo caminho desde a Cidade do México até se encontrar com a Polícia Federal. Zé Trovão chegou ao Brasil no último domingo, 24, através da fronteira seca com o Peru, país onde desembarcou de um voo vindo da capital mexicana no último dia 22 de outubro. Com o trajeto, evitou ser preso ao pisar em um aeroporto brasileiro.

Zé Trovão anunciou que se entregaria em um vídeo divulgado em seu canal no Telegram — que permaneceu ativo durante todo o tempo em que esteve foragido. “Vocês com toda certeza receberão do Brasil inteiro a notícia de que neste dia 26 de outubro de 2021 eu me entreguei à Justiça brasileira”, afirmou.

Um dos pivôs da última crise entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, que teve seu momento de maior tensão em uma série protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra a Corte no dia 7 de setembro, Zé Trovão chegou a articular uma greve de caminhoneiros para pedir a saída de ministros.

Localizado pela reportagem de VEJA em um hotel na capital mexicana no dia da greve, Zé Trovão chegou a cobrar um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e, logo em seguida, revelou seu paradeiro prometendo se entregar — muito embora ele mesmo tenha recuado desta decisão enquanto esteve no México.