Haja cueca: Chico Rodrigues tinha R$ 525 mil em dinheiro vivo

Por Gabriel Mascarenhas - Atualizado em 15 out 2020, 11h19 - Publicado em 15 out 2020, 11h06

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), o vice-líder do governo Jair Bolsonaro, pego na quarta-feira, 14, com R$ 30 mil entre as nádegas durante uma operação da Polícia Fedreal, já está habituado a portar grandes quantidades.

Nas eleições de 2018, quado chegou ao Senado, ele declarou ao TSE (Tribunal Superior EleitoraL) que mantinha mais de meio milhão de reais em espécie – precisamente, R$ 525 mil.

Haja cueca. O montante representa cerca de um quarto de todo o patrimônio de R$ 2 milhões que Rodrigues informou à Justiça Eleitoral à época.

O mesmo ocorreu nos pleitos anteriores. O vice-líder de Bolsonaro, de acordo com as informações prestadas ao TSE, possuía em seu cofre R$ 710 mil em 2016; R$ 455 mil dois anos antes; e R$ 305 mil durante a campanha de 2010.