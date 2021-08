PGR Augusto Aras será homenageado pelo Exército

O Exército vai condecorar o procurador-geral da República, Augusto Aras, com a Medalha do Pacificador. O PGR foi comunicado oficialmente na última sexta-feira, 6. Além de Aras, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e o seu colega de Congresso Antonio Carlos Nicoletti (PSL-RR) serão agraciados com a mesma comenda, conforme publicado em Boletim Especial do Exército no mês passado.

A Medalha do Pacificador é uma honraria conferida desde 1955 a militares e civis que tenham “prestado assinalados serviços ao Exército, elevando o prestígio da Instituição ou desenvolvendo as relações de amizade entre o Exército Brasileiro e os de outras nações”. É a segunda homenagem que Aras recebe do Exército ao longo do último ano.