‘Exemplo de tratamento precoce’, Porto Feliz teve alta de mortes por Covid

Citada principalmente pelos bolsonaristas com frequência nas redes sociais como exemplo de localidade onde o uso do chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19 alcançou resultados positivos, o município de Porto Feliz, na região de Sorocaba, interior de São Paulo, registrou mais mortes em razão da doença neste primeiro trimestre do que em todo o ano passado.

A cidade teve até agora 47 mortos pelo novo coronavírus e 5.221 pessoas contaminadas. Segundo boletins epidemiológicos da prefeitura, mais da metade desses registros ocorreram neste ano: foram 24 mortes e 2.939 casos registrados até esta quarta-feira, 23.

A apologia ao tratamento precoce virou uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a defender a medida em pronunciamento na manhã desta quarta-feira, após reunião com governadores, ministros e os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Nas redes sociais, defensores do tratamento precoce passaram a citar Porto Feliz como um exemplo no combate à Covid-19. Mas o município, além de ter registrado mais mortes e casos em 2021 do que em todo o ano passado, também tem o seu sistema de saúde atuando perto do limite — 11 dos 14 leitos de UTI para Covid-19 estavam ocupados nesta quarta-feira.

O prefeito Cássio Prado (PTB), que é médico, passou a adotar o kit Covid-19 — que consiste no uso de medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, todos sem eficácia comprovada contra a doença — no final de março do ano passado, ainda no início da pandemia e antes de o Ministério da Saúde indicar o tratamento precoce para casos leves, em maio.

Exatamente, estava assistindo à uma entrevista com o prefeito de Porto Feliz e pensando, do tempo que cara vem relatando sucesso no tratamento precoce e não apareceu um cientista pra acompanhar e transformar isso em um estudo científico. — Drica.design (@Doutora_Dri) March 20, 2021 Continua após a publicidade

A informação que circula nas redes sociais de que cidade teria tratado precocemente toda a população é falsa. Em um vídeo do ano passado, que voltou a circular, o prefeito diz tratar com ivermectina por sete semanas os familiares e pessoas que tiveram contato com alguém infectado. Prado também afirmou, sem apresentar evidências, que até aquele momento das mais de 4.500 pessoas que receberam os medicamentos do tratamento precoce, “nenhuma evoluiu para a Covid-19”. Segundo ele, os profissionais de saúde foram orientados a tomar os remédios, mesmo não havendo comprovação científica de eficácia ou estudos sobre os seus riscos.

O dia em que o prefeito da minha querida cidade de Porto Feliz, acima da segurança de quem está fazendo a coisa certa, deixou só uma resposta aos demais: “entendi”. pic.twitter.com/WufRPco7X8 — Capitão Derrite (@capitaoderrite) March 13, 2021

Nos últimos quatorze dias, a taxa de casos por 100 mil habitantes em Porto Feliz foi de 827,9, muito acima da média do estado de São Paulo no mesmo período, que foi de 443,3 — o índice de letalidade, no entanto, é de 1%, inferior à média estadual (2,9%).