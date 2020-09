Eleitorado fica dividido sobre atuação de Bolsonaro contra a corrupção

O papel do presidente Jair Bolsonaro no apoio à Operação Lava Jato e no combate à corrupção de uma forma geral divide a população, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 17.

Ao serem questionados se o governo Bolsonaro melhorou o ambiente político para os trabalhos da operação, 30,1% disseram que sim e 27,9% disseram que não, o que configura empate técnico, já que a margem de erro é de dois pontos percentuais. Outros 35,4% disseram que nem melhorou nem piorou, e 6,6% não souberam ou não quiseram responder.

Questionados se Bolsonaro fez mais ou menos do que os governos anteriores no combate à corrupção, 39,6% disseram que fez mais, enquanto 25% responderam que fez menos – outros 29,8% afirmaram que não fez nem mais nem menos e 5,6% não souberam ou não quiseram responder.

Sobre a Lava Jato, 48,9% consideraram “ótimo” ou “bom” o trabalho da operação, enquanto 20,8% avaliaram como “ruim” ou “péssimo” – outros 24,7% avaliaram como “regular” e 5,6% não souberam ou não quiseram responder. Para a grande maioria (78,1%), os trabalhos da força-tarefa de Curitiba deveriam continuar.

A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 11 e 15 de agosto em 26 estados e no Distrito Federal, com brasileiros com mais de 16 anos de idade.