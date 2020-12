Eleições: WhatsApp baniu 360 mil contas por disparo de mensagens em massa

Ferramenta decisiva na eleição presidencial de 2018, o uso de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp – boa parte delas contendo fake news – também deu as caras em grande volume na disputa municipal deste ano: o aplicativo de mensagens baniu nada menos que 360.000 contas no período eleitoral (setembro a novembro) por envio massivo ou automatizado de publicações.

Apesar de ter adotado várias medidas para reduzir o uso desse tipo de ferramenta, como a limitação do encaminhamento de mensagens para cinco conversas por vez, o número ficou muito próximo do verificado na eleição de 2018, quando 400 mil contas foram banidas. A principal ferramenta usada pelo WhatsApp é a tecnologia de aprendizado de máquina, que identifica comportamento abusivo sem ter acesso ao conteúdo das conversas no aplicativo.

Mas há também colaborações, como a da plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recebeu nesse período cerca de 5.000 denúncias de disparo em massa de mensagens eleitorais. Após uma revisão preliminar, para remover números duplicados, o WhatsApp identificou 3.527 contas válidas e baniu 1.042 números (29,5% do total) por violação de seus termos de serviço.