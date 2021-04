Carla Zambelli provoca Alexandre de Moraes durante audiência na Câmara

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, aproveitou a sua fala durante a sessão na Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa nesta segunda-feira, 26, para dar uma estocada no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que conduz os inquéritos sobre a propagação de fake news e a organização de atos antidemocráticos. Por conta de suas decisões nesses casos, que atingiram vários bolsonaristas, o magistrado tem sido ferrenhamente criticado por aliados do presidente Jair Bolsonaro.

A parlamentar estava indagando o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva — sabatinado na sessão —, que foi tirado do cargo de superintendente da corporação no Amazonas após encaminhar uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao STF e ao Ministério Público Federal. Salles passou a defender os empresários madeireiros e a criticar a atuação da PF no caso, encabeçada por Saraiva.

“O senhor (Saraiva) me lembra muito uma pessoa: o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes faz o inquérito, julga, se faz de vítima. E o senhor, além de fazer tudo o que o Alexandre de Moraes faz, quer legislar”, disse a parlamentar, citando que ambos têm uma “mania de grandeza”.

E aproveitou para também questionar a apreensão das madeiras. “Como é que ele (Saraiva) pode ter tanta certeza de que a madeira é ilegal se não intimou, não convocou, não ouviu ninguém? A gente está com diversos e-mails de gente que foi tentar falar com ele e ele não recebeu”, disse.

Saraiva ironizou os questionamentos de Carla Zambelli, afirmando que ela “pega uma coisinhas soltas” e que “nem ela acredita no que fala”. A deputada, então, soltou uma gargalhada ao fundo.

