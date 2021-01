Butantan usa a descontração para difundir CoronaVac e vira hit no Twitter

O Twitter do Instituto Butantan, que está à frente da produção do imunizante CoronaVac no Brasil — o único utilizado no país até agora contra a Covid-19 –, tem se destacado ao dar respostas bem-humoradas e, ao mesmo tempo técnicas, às perguntas mais provocativas e absurdas realizadas pelo público.

Com uma linguagem simples e descontraída, o perfil oficial está na rede social desde 2017 e atualmente conta com mais de 134 mil seguidores — em outubro de 2019, tinha apenas 29.800.

O perfil é atualizado por uma equipe, que compartilha conteúdos e informações relacionados ao instituto. Agora, com a produção da CoronaVac, a rede social atua também para divulgar a vacina, desmentir fake news, esclarecer dúvidas e reforçar a credibilidade do imunizante. O objetivo é incentivar a vacinação.

Entre as questões que tenta esclarecer, por exemplo, estão a de que a vacina, produzida em parceria com farmacêutica chinesa Sinovac, não é parte de um plano estratégico da China para a implantação da ideologia comunista no mundo.

Ingrid, essa é mais uma mentira que infelizmente compartilham para enganar a população. A vacina do Butantan não mata, não muda DNA e não prejudica a saúde dos brasileiros. Salva vidas! Os estudos apontam que a vacina é uma das mais seguras do mundo até o momento #EquipeButantan — Instituto Butantan (@butantanoficial) December 11, 2020

Em algumas ocasiões, o perfil interage com celebridades, como no caso abaixo, quando o rapper Marcelo D2 perguntou sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que elvantou a possibilidade de a pessoa que receber a vacina virar um jacaré: “Se você virar um jacaré, é problema seu”. O presidente se referia a vacina da Pfizer, que assim como CoronaVac foi aprovada emergencialmente em outras países. Em tom otimista, o Butantan afirmou que a vacina é segura e que a “dedicação é total” para garantir a imunização no Brasil.

Ih, D2, nenhuma alternativa. Nem mutações e nem chips. A vacina é segura, eficaz e cumprirá o seu papel, salvará milhões de vidas! Logo será sua vez. A dedicação é total, a fim de produzir e preparar o país para que todos recebam a imunização. Pode confiar! 😉 #EquipeButantan — Instituto Butantan (@butantanoficial) January 19, 2021

A equipe também tem feito diversas postagens acalmando aqueles que estão ansiosos para receber o imunizante ou com medo da picada.

Quando a vacina estiver disponível, Caetano, tomar será uma medida sanitária. Significa contribuir com o coletivo e poupar vidas. Um gesto de grandeza. O Butantan tem 120 anos de história, prima pela qualidade técnica, resultados e pela saúde dos brasileiros. #EquipeButantan — Instituto Butantan (@butantanoficial) January 20, 2021

Já, Já! Bismas. 😉 Estamos todos ansiosos para receber logo a vacina, né?! A vacina do Butantan é a arma mais eficaz e segura para o controle da pandemia. A dedicação é total, a fim de produzir e preparar o país para que todos recebam a imunização. #EquipeButantan — Instituto Butantan (@butantanoficial) January 20, 2021

Não precisa temer, Alexandre. É só uma picadinha. E você contribuirá com o coletivo e poupará vidas. Será um gesto de grandeza! Tomar a vacina é uma medida sanitária. A dedicação é total, a fim de produzir e preparar o país para receber a imunização! #EquipeButantan #LutaPelaVida — Instituto Butantan (@butantanoficial) January 20, 2021

Contudo, o Twitter não é a única estratégia do Butantan para divulgar a CoronaVac. Na última sexta-feira, 15, MC Fioti, dono do hit “Bum bum tam tam” de 2017, gravou um clipe com uma nova versão da música em frente à sede do instituto. O cantor também tirou fotos com a vacina e com Dimas Covas, presidente do Butantan. “Bum bum tam tam” foi resgatado pelas redes sociais após o anúncio da produção do imunizante pelo instituto.