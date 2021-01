São Paulo e Bahia saem na frente na corrida da vacinação no Brasil

Dois estados brasileiros se destacaram no primeiro dia de vacinação após todo o território nacional receber as doses da Coronavac, o imunizante desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. São Paulo e Bahia concentraram 96,7% de todos os imunizados do país até o início da noite desta terça-feira, 19.

Até o momento, o Brasil teve 10.103 vacinados entre pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, aqueles com deficiência institucionalizadas, a população indígena, além de trabalhadores de saúde. Somente paulistas e baianos somam 9.775 imunizados do montante.

Primeiro estado a iniciar o processo de vacinação ainda no domingo, 17, São Paulo é o líder da lista com sobras. Os paulistas já vacinaram 8.378 pessoas até às 19h30 da noite desta terça-feira. O número representa 82,9% do total no país. Nestes três primeiros dias, a ação aconteceu apenas em unidades do Hospital das Clínicas em São Paulo, Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, Marília e no Hospital de Base de São José do Rio Preto. A partir desta quarta-feira, 20, a imunização começará em outras localidades na Grande São Paulo, Baixada Santista, Sorocaba e Vale do Paraíba.

Segundo os dados disponíveis, a Bahia contabiliza a imunização de 1.397 pessoas (13,8% do total) apenas em seu primeiro dia de vacinação. O Rio de Janeiro, que realizou uma grande cerimônia aos pés do Cristo Redentor na tarde de segunda-feira, 18, ficou em terceiro lugar com 203 pessoas contabilizadas.

São Paulo é o único estado que criou uma plataforma para divulgar dados oficiais de vacinação até o momento. Os números dos outros 25 estados e mais o Distrito Federal são atualizados pelo site Coronavírus Brasil e conferidos por VEJA junto às Secretarias Estaduais.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde da Bahia afirma que está passando por problemas para compilar os dados, pelo fato do Ministério da Saúde “não ter sequer disponibilizado um sistema nacional para o cadastramento das doses aplicadas”, o que é “mais uma obrigação do Programa Nacional de Imunização que não está sendo cumprida”. Por conta disso, a entidade afirma ainda não ter acesso a quantos munícipios baianos já foram vacinados, mas confirma que todas as 417 cidades do estado já receberam o imunizante.

Confira os números da vacinação nos estados e no país:

Nota da redação: com a divulgação de 203 vacinados no Rio de Janeiro às 19h30, VEJA atualizou o levantamento e o texto anteriores que tinham como base os dados até às 18h.