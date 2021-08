“A gente entendeu que esse mundo empresarial não havia se manifestado. Nosso ponto de vista é que o sistema é confiável e não há razão para duvidar da legitimidade das eleições que aconteceram. Vamos ficar quietos assistindo a isso ou vamos participar e colocar nosso ponto de vista?”

(Fábio Barbosa, ex-presidente do Santander e da Federação Brasileira de Bancos-Febraban, que assinou com outros empresários um manifesto contra “aventuras autoritárias” na política. Entre os signatários estão Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, do Banco Itaú Unibanco; Frederico e Luiza Trajano, do Magazine Luiza; Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura; Carlos Jereissati, do Iguatemi; e, Luis Stuhlberger, do Fundo Verde)