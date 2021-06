Os líderes de Bolsonaro no Congresso estão atordoados

Os líderes de Jair Bolsonaro no Congresso estão atordoados.

Ontem pela manhã, o líder no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), foi indiciado pela Polícia Federal sob acusações de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsidade ideológica eleitoral.

A polícia informou ao Supremo Tribunal Federal que o senador e seu filho, deputado federal homônimo, também do MDB pernambucano, receberam subornos de R$ 10 milhões de empreiteiras quando Fernando pai foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff.

À tarde, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), aproveitou um evento do jornal O Globo e usou a ordem judicial sobre o adiamento do Censo — para 2022 como queria o governo —, e desenhou uma crise institucional no horizonte: Executivo e Legislativo unidos em confronto com o Judiciário — ele especulou.

“O Judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do Executivo e Legislativo”, ameaçou o líder do governo na Câmara, acrescentando: “Vai chegar uma hora em que vamos dizer [ao Judiciário] que simplesmente não vamos cumprir mais [as sentenças judiciais]. Vocês cuidam dos seus que eu cuido do nosso, não dá mais para simplesmente cumprir as decisões porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático.”

LEIA TAMBÉM: PF usou celular para mapear entregas de propina a líder de Bolsonaro

Expoente do Centrão, Barros enfrenta dificuldades com a polícia e o Judiciário, similares à do senador Bezerra Coelho.

No Supremo não se demonstrou preocupação com a ameaça de desobediência civil do líder do governo na Câmara. Só ficou o registro.