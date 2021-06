PF reúne provas de corrupção contra o líder de Bolsonaro no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal despachou ao ministro Luís Roberto Barroso as conclusões da investigação contra o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho.

Além de pedir o indiciamento do aliado de Bolsonaro pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, a PF solicita o bloqueio de bens de Bezerra no valor de 20 milhões de reais.

A partir de investigações e delações de empreiteiros, a PF chegou a provas de que Bezerra recebeu pelo menos 10 milhões de reais em propinas de construtoras envolvidas em contratos da obra de transposição do Rio São Francisco. A investigação também demonstra que o filho do líder do governo, o deputado Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, também foi beneficiado pelo esquema de corrupção.

“Restou demonstrado que Fernando Bezerra de Souza Coelho e Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho receberam direta e indiretamente R$ 10.443.900,00 pagos pelas empreiteiras OAS, Barbosa Mello e Constremac/Mendes Junior entre os anos de 2012 a 2014. Tais vantagens são indevidas eis que realizadas em contrapartida à execução de obras atreladas ao Ministério da Integração Nacional”, diz o relatório, citando o período em que o líder do governo Bolsonaro era ministro da gestão petista de Dilma Rosseff.