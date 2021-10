Gilmar sobre Pazuello: “Tão inepto, tão desastrado”

Atualizado em 22 out 2021, 22h25 - Publicado em 23 out 2021, 01h07

“Acho que isso tudo [na crise da pandemia] contribuirá para uma eventual análise de responsabilidade judicial e eventual responsabilização política, mas também tem a avaliação histórica. Considerando todas as perplexidades que tivemos, um verdadeiro caos, é impossível não nos referirmos à gestão do general Pazuello. Dificilmente vamos ver um gestor tão inepto, tão desastrado como foi o general da área da Saúde.”

(Gilmar Mendes, juiz-decano do Supremo Tribunal Federal, ao repórter Germano Oliveira, da revista Istoé, sobre a gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde)