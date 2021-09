“É o batom na cueca, todo mundo sabia, mas não havia documento”

“É o batom na cueca. Todo mundo já sabia que isso estava acontecendo, mas não havia documento que escancarasse a intenção do governo de negar o direito da sociedade de conhecer essas informações”

(Gil Castello Branco, da Associação Contas Abertas, sobre documentos revelados pelo repórter Breno Pires, do Estadão, que provam intervenções indevidas de funcionários do Palácio do Planalto orientando ministérios a avaliar o “risco político” e a omitir de divulgação obrigatória sobre o Orçamento, contrariando a Lei de Acesso à Informação, nº 12.527/2011.)