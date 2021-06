Copa na pandemia, sem vacina

“Não há país que assista passivo às quase 500 mil mortes, quase 15 milhões de desempregados, 19 milhões com fome e 800 mil micro e pequenas empresas fechadas”

(Marcelo Ramos, deputado federal pelo PL do Amazonas, autor do bordão “Vacina no braço e comida no prato” usado nas manifestações do fim de semana em 24 Estados em protesto contra o governo Jair Bolsonaro, aos repórteres Alberto Bombig e Marianna Holanda, do Estadão)

*

“Quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela eficiência na tomada de decisões”

(Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sobre a rapidez na ação governamental para realizar jogos da Copa América em Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio, no meio da pandemia)