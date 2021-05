Bibo Nunes: mordomias com o dinheiro alheio

“Esse é o meu estilo de vida desde sempre. Eu sempre andei de Mercedes, de BMW. Meus carros sempre foram BMW, Porsche… Quem não gostar que vá ‘enxugar gelo’. Eu não vou abaixar (sic) o meu estilo de vida só porque sou deputado. Eu já perco muito sendo deputado”

(Bibo Nunes, deputado federal (PSL-RS) e vice-líder do bloco governista na Câmara, tentando explicar o gasto de R$ 58 mil do dinheiro dos contribuintes no aluguel de um carro de luxo, modelo BMW 3201)

***

“Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos”

(Margaret Tatcher, primeira-ministra e a mais influente líder conservadora britânica nos anos 80 do Século XX).