Vamos alfabetizar o Brasil?

O que as evidências mostram sobre o que funciona de fato na área de Educação? O autor conta com a participação dos leitores para enriquecer esse debate.

No dia 26 de outubro, próxima segunda, vai ao ar na Rede Vida (sinal aberto) o programa Alfa e Beto na TV. Trata-se de um desafio de grandes proporções. O programa entra no ar com mais de 20 mil alunos já inscritos, e novas inscrições poderão ser acrescentadas ao longo do tempo.

Alfabetizar é uma tarefa relativamente simples, desde que feita de forma adequada, com materiais e métodos adequados e por professores formados de maneira também adequada.

Isso é algo que se pode fazer em poucos meses na pré-escola – de maneira intencional, mas informal – ou no 1º ano da escola, de maneira formal. Ao longo de mais de quase 20 anos, temos acumulado evidências de como isso funciona. Há algumas dezenas de redes de ensino no Brasil que o fazem e continuam fazendo desde sempre. Sobral (CE) e Teresina (PI), dois casos de sucesso na educação, encontram-se entre elas.

Alfabetizar pela TV é um enorme desafio. Há muitos programas interativos que tratam de importantes componentes da alfabetização, com o conhecimento das letras, do alfabeto e rudimentos da consciência fonológica e fonêmica.

O programa Sesame Street (Vila Sésamo) desenvolve importantes competências preparatórias para a alfabetização. Inúmeros outros programas desenvolvem competências associadas à leitura. Há softwares no Brasil e em outros países que se propõem a fazer o mesmo.

O programa Alfa e Beto na TV surge no contexto da pandemia. Vai ocupar o tempo de indecisão quanto à reabertura das escolas – em princípio entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. São 95 aulas de Língua Portuguesa/Alfabetização e 95 de Matemática. Os programas foram produzidos pelo Instituto Alfa e Beto e serão exibidos pela Rede Vida de TV. Outras modalidades de distribuição estão sendo estudadas, inclusive via YouTube.

Os bonecos Alfa e Beto, no Programa de Língua Portuguesa, e os novos bonecos Gama e Delta, em Matemática, estabelecem um ponto de comunicação entre as crianças e os professores – atores profissionais que demonstram as possibilidades e limites de ensinar pela TV.

Trata-se de uma iniciativa pioneira e com gigantesco potencial. Os programas trazem uma nova linguagem para teleaulas, especialmente para crianças. Criam espaço e estímulos para a ação das crianças e suas famílias. E criam modelos de desempenho profissional para os professores.

Em tempos de pandemia, é necessário dar respostas à altura dos desafios. A pandemia colocou a nu os custos de não alfabetizar as crianças logo que elas entram no ensino formal. Daí o desafio associado a esta iniciativa. Vamos alfabetizar o Brasil.