Michel Temer será o primeiro entrevistado do Amarelas On Air

Seja como bombeiro da crise entre governo e o Supremo Tribunal Federal ou como personagem do jantar em que o presidente Jair Bolsonaro virou motivo de piada, o ex-presidente da República Michel Temer voltou ao centro do noticiário político nas últimas semanas. É dentro desse contexto que ele será o primeiro entrevistado do programa Amarelas On Air, que estreia na próxima segunda-feira, dia 20, às 18h.

Com apresentação desta colunista, o novo programa de entrevistas de VEJA se inspirou nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam semanalmente a edição impressa da revista. A cada semana, o Amarelas On Air receberá um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista será feita por uma bancada composta por jornalistas de VEJA e convidados.

O Amarelas On Air é parte de uma nova estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O novo programa terá transmissão simultânea no YouTube, Facebook e Twitter. Também ganhará versões para Instagram e LinkedIn.