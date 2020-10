Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

25 out 2020, 17h21

Por Augusto Nunes - 25 out 2020, 17h21

“Com honestidade e coragem, vamos pro segundo turno e ganhar as eleições. #ViradaComBoulos50”. (Luíza Erundina, candidata a vice-prefeita de São Paulo, no Twitter, confirmando a lição resumida numa frase do deputado pernambucano Tales Ramalho: só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa)