SanatórioGeral: Da cadeia ao Planalto

Por Augusto Nunes - Atualizado em 5 out 2020, 11h35 - Publicado em 5 out 2020, 10h13

“Todo mundo sabia que eu tinha condições de ser eleito no 1º turno de 2018. E por isso se preocupam com 2022. Eu quero meus direitos políticos. Se vou ser candidato ou não depende de muita coisa. Depende do PT, dos aliados, da saúde, de Deus… Só quero meus direitos políticos”. (Lula, no Twitter, fingindo esquecer que ser ou não ser candidato depende, exclusivamente, da Justiça, pela qual o ex-presidente presidiário já foi condenado a mais de 20 anos de cadeia)