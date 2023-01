Rótulo climático: a estratégia para direcionar escolhas alimentares

A alimentação é um setor com grande impacto nas emissões de gases de efeito estufa – de acordo com a FAO, a agência da ONU para agricultura e alimentação, os sistemas alimentares são responsáveis por mais de um terço das emissões.

Como forma de conscientizar a população sobre as escolhas alimentares, um novo estudo conduzido pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg mostrou que incluir rótulos de impacto climático no menu de fast food influenciou as decisões dos participantes em favor de itens mais amigáveis ao clima.

Um grupo de mais de 5.000 participantes recebeu um cardápio com itens que não incluíam carne vermelha, como sanduíches de frango rotulados como “baixo impacto climático”. Outro grupo recebeu um cardápio com itens de carne vermelha, como hambúrgueres, rotulados como “alto impacto climático”. Um terceiro grupo de controle recebeu menus com QR codes em todos os itens e sem rótulos climáticos.

Como resultado, os cardápios com o rótulo de “alto impacto climático” fizeram com que houvesse um aumento de 23% nas escolhas pelas opções não bovinas em comparação com o grupo de controle. Os cardápios que incluíam rótulos de “baixo impacto climático”, como um sanduíche de frango ou uma salada, registraram aumento de 10% em comparação com o grupo de controle.

De acordo com a autora principal do estudo e professora associada no Departamento de Saúde Internacional da Bloomberg School, Julia Wolfson, “esses resultados sugerem que a rotulagem do menu, particularmente as advertências de que um item tem alto impacto climático, pode ser uma estratégia eficaz para incentivar escolhas alimentares mais sustentáveis em um ambiente de fast food”.

O objetivo da pesquisa era testar como sinalizar os impactos da mudança climática de itens alimentares. O consumo de carne vermelha tem sido associado a problemas de saúde, como câncer colorretal, derrame, diabetes e outras doenças, além da contribuição com as emissões de gases de efeito estufa.

Os resultados mostraram que a estratégia teve efeito. Ao mesmo tempo, a sinalização de “baixo impacto climático” com enquadramento positivo foi menos eficaz em comparação ao rótulo de “alto impacto climático”. Ainda, rótulos climáticos podem ter o efeito colateral indesejado de fazer uma escolha parecer mais saudável do que realmente é.

“Um rótulo positivo em itens não saudáveis pode encorajar seu consumo excessivo”, diz Wolfson. “Temos que procurar estratégias que criem a situação ‘ganha-ganha’ para promover escolhas mais sustentáveis e saudáveis.”