Cientistas alertam que aquecimento global está se acelerando

Ao longo última década, climatologistas das mais diferentes instituições alertaram que a taxa de subida dos termômetros planetários pode estar se acelerando.

A hipótese não chegou a ganhar consenso na comunidade científica, já que o aquecimento do globo vinha mantendo-se estável.

Mas agora, depois da inédita ebulição do clima planetário verificada em 2023, cientistas alertam que a aceleração das mudanças climáticas já é uma realidade.

Em artigo publicado em dezembro, um grupo de pesquisadores liderados pelo cientista americano James Hansen argumentam que o ritmo do aquecimento global deve aumentar 50 por cento nas próximas décadas, com uma escalada de impactos também crescente.

De acordo esses cientistas, a quantidade crescente de energia térmica retida no planeta – conhecida como o “desequilíbrio energético”, é a responsável pela aceleração das mudanças do clima.

“Se há mais energia entrando do que saindo, o globo fica mais quente. E se aumentar esse desequilíbrio, vai ficar mais quente ainda mais rápido”, afirmou o pesquisador ao jornal “The Washington Post”.

Outro estudioso do assunto o climatologista Zeke Hausfather, da Universidade Berkeley, da Califórnia, reforçou a hipótese com os recordes batidos nos quatro continentes ao longo do ano.

“Há evidências crescentes de que o aquecimento global se acelerou nos últimos 15 anos”, afirmou.

Análises mostram que o ritmo do aquecimento global se acelerou a partir dos anos 1970. E a explicação é inusitada.

Até então, atividades industriais despejavam poluição pesada na atmosfera, criando espessa camada de fuligem. Essa fumaça negra era fatal para os pulmões, matando milhares anualmente.

Mas ajudava a criar uma barreira ao calor do sol, que acabava refletido pelas partículas em suspensão.

Esse escudo se desfez a partir dos anos 1970, quando governos de países desenvolvidos passaram a implementar leis ambientais severas para conter as emissões.

Entre 1880 e 1969, o planeta aqueceu lentamente – a uma taxa de cerca de 0,04 graus Celsius por década.

Mas a partir do início da década de 1970, o aquecimento acelerou – atingindo 0,19 graus Celsius por década entre 1970 e 2023.