Abandono de búfalas de Brotas pode motivar criação de santuário

As mais de mil búfalas abandonadas em uma fazenda na cidade de Brotas, em São Paulo, sendo que muitas delas estavam prenhas, geraram comoção nacional desde a revelação do caso. Imagens das búfalas em agonia, com fome e com sede, ganharam força nas redes sociais e tiveram apoio de celebridades como Bela Gil, Xuxa, Maria Casadevall e Luana Piovani.

De acordo com as investigações, o fazendeiro Luiz Augusto Pinheiro de Souza, dono do local onde os animais foram encontrados, teria desistido da produção de queijo de búfala e passou um trator por cima do pasto para substituir a gramínea por soja. Sem água e sem alimento, as búfalas foram deixadas à própria sorte.

Passado o momento de choque, ativistas defensores dos animais ganharam a tutela dos animais e o direito de garantir o bem-estar deles dentro da fazenda. Contudo, o problema é pesado: são mil búfalas, que logo se multiplicarão com o nascimento dos bezerros, sem um local definido para viverem e que demandam 11 mil litros de água e 10 toneladas de alimento, como feno e farelo de milho, diariamente.

Para o presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, Reynaldo Velloso, uma das questões ainda em aberto é sobre onde as búfalas poderão viver e como os custos serão pagos, pois essa demanda poderá durar em torno de uma década. Além da manutenção do espaço e gastos com alimentação, também será necessário investir em mão de obra veterinária. Uma solução para o impasse é a criação de um santuário para as búfalas.

“A figura jurídica de um santuário não existe ainda, o que não impede de ter um habitat bom onde as búfalas possam viver. A tendência de evolução dos direitos dos animais é, em breve, criar isso”, disse Velloso.

No domingo, dia 28, ativistas fizeram um protesto em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Em uma publicação no Instagram, o perfil dedicado às búfalas de Brotas escreveu que os ativistas “também explicaram sobre a necessidade e importância de um Santuário para as Búfalas grávidas e abandonadas em Brotas”.

A publicitária e ativista Larissa Maluf é uma das voluntárias que vem se dedicando aos cuidados das búfalas. “Estamos tentando recuperar os animais”, disse ela. “Temos o apoio da prefeitura, da população de Brotas, da polícia, e a gente imagina que essa situação deve durar um tempo. Os animais precisam se recuperar fisicamente. Espero que a gente consiga dar uma vida digna a elas e que não sejam mais exploradas como eram”.