A importância dos povos indígenas para a proteção de florestas

A situação dramática dos indígenas ianomâmis em Roraima evidenciou como este povo foi negligenciado durante anos, a ponto de a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar se houve crime de genocídio contra a etnia. Estima-se que cerca de 28.000 indígenas vivam na Terra Indígena Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil.

Em 2022, o número de garimpeiros no território, que exploram ouro de forma ilegal, passou de 20.000 indivíduos. O garimpo ilegal é associado à contaminação por mercúrio, ao aumento da violência e à exploração sexual, além de ser um crime ambiental que explora recursos naturais do país.

Os povos originários do Brasil são parte da história e da formação cultural do país. Além da riqueza cultural associada aos diversos modos de vida, às línguas e aos saberes tradicionais, os povos indígenas são reconhecidos como os maiores guardiões das florestas no mundo.

De acordo com um levantamento do MapBiomas, “os territórios indígenas estão entre as principais barreiras contra o avanço do desmatamento no Brasil. Nos últimos 30 anos, as terras indígenas perderam apenas 1% de sua área de vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas a perda foi de 20,6%”.

Segundo a Organização das Nações Unidas, povos indígenas representam cerca de 5% da população mundial, ao mesmo tempo em que correspondem de 10% a 30% das pessoas mais pobres do mundo.

Em um estudo publicado no periódico Current Biology em novembro de 2022, que analisou o impacto de terras indígenas protegidas em florestas tropicais, os pesquisadores escreveram que “as áreas indígenas protegidas tiveram o maior efeito protetor sobre a integridade da floresta e a menor intensidade de uso da terra em relação às terras indígenas, áreas protegidas e controles não protegidos”.

As imagens chocantes que mostraram as condições em que vivem os ianomâmis do Brasil evidenciaram como um povo inteiro está ameaçado. Em nota, o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que “a grave situação de saúde e segurança alimentar sofrida pelos povos ianomâmis resulta da omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção de suas terras”. Proteger os povos originários é defender, também, a história, a cultura e o meio ambiente do Brasil.