A cartilha da ONU para fugir do greenwashing

Toda a sorte de instituições públicas e privadas entrou na onda de anúncios públicos de compromissos para reduzir ou neutralizar emissões de gases de efeito estufa. A avalanche de informações e de metas apresentadas por atividades de diferentes setores fez com que se tornasse cada vez mais difícil separar o joio do trigo, de identificar o que realmente faz diferença para frear as mudanças climáticas, e o que está distante da realidade necessária para limitar o aumento da temperatura média do planeta em 1,5ºC.

Nesta terça-feira, 8, durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, o Grupo de Especialistas de Alto Nível (HLEG) nomeado pela ONU — que inclui o ex-ministro Joaquim Levy — lançou um relatório com recomendações para acabar com o greenwashing (quando uma empresa, um produto ou um discurso são apresentados como sustentáveis, ecologicamente corretos, mas, na verdade, não são) nos anúncios feitos sobre o caminho para alcançar o chamado net zero, quando se alcança emissões líquidas zero de gases de efeito estufa.

Os principais pontos do relatório são: