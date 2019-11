Giro Veja: Megaleilão de petróleo frustrado faz dólar disparar

O megaleilão do petróleo aconteceu nesta quarta-feira, 6 e não correspondeu às expectativas. O Governo Federal esperava arrecadar pouco mais de R$ 106 bilhões, mas conseguiu apenas R$ 69,9 bilhões. Foram arrematados os blocos de Búzios e Itapu. As áreas de Sépia e Atapu não tiveram ofertas válidas.

A frustração no leilão do pré-sal fez com que o dólar disparasse para a maior alta em sete meses. Com um aumento de 2,2%, o dólar ficou em R$ 4,08. O Ibovespa passou a operar em baixa e as ações da Petrobras também caíram.