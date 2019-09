Giro Veja: Em cerimônia de posse, Bolsonaro avisa que novo PGR ‘não é governo’

O novo procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, tomou posse nesta quinta-feira, 26. No início da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro, que o indicou ao cargo, defendeu que o Ministério Público (MP) permaneça independente. “O doutor Aras, chegando agora, ele não é do governo. Ele é um guerreiro, que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e, na outra, a Constituição”, declarou. O presidente também reafirmou a importância do cargo: “É o MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável”.

Aras destacou como valores e princípios do Ministério Público, as garantias das liberdades individuais e dos direitos e garantias fundamentais.