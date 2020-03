Coronavírus: Os heróis em ação

Ao longo de 48 horas, VEJA foi autorizada a entrar no coração do hospital, de modo a ver de perto o cotidiano heroico dos profissionais de saúde frente ao coronavírus. São mulheres e homens, alguns na linha de frente, em contato direto com doentes infectados com o novo vírus, outros em laboratórios, mas todos absolutamente imbuídos de uma missão: salvar vidas e proteger os enfermos.

Acompanhe os relatos emocionantes desses profissionais.