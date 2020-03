Mortes por coronavírus no Brasil já chegam a 25

O Ministério da Saúde confirmou neste domingo, 22, o número de mortes por coronavírus no Brasil. Aumentou de 18 para 25 vítimas fatais do Covid-19, sete a mais, e todos no estado de São Paulo. Os casos confirmados de ontem para hoje também creceram: de 1.128 para 1.546. As informações estão sendo divulgadas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Aguarde mais informações.