Coronavírus: 11 mortes e 904 casos confirmados no Brasil

O Ministro da Saúde atualizou nesta sexta-feira, 20, para onze o número de vítimas fatais de Covid-19. Os casos confirmados chegam a 904.

O estado com o maior número de casos suspeitos e óbitos é São Paulo, com nove mortes e mais 396 casos confirmados. A taxa de mortalidade na região é de 2,3%. O segundo local com maior número de infecções do vírus é o Rio de Janeiro, com 2 mortes e 109 casos confirmados – a mortalidade está em 1,8%.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Apenas dois estados brasileiros não confirmaram casos de Covid-19, Maranhão e Roraima.