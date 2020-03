Covid-19: mortes na Itália desaceleram, mas país soma 650 vítimas por dia

O número de mortos pelo surto de coronavírus na Itália aumentou em 651 em apenas um dia, totalizando agora 5 476 vítimas fatais, disseram autoridades locais neste domingo 22. O dado representa um aumento de 13,5% em relação ao total de mortos, mas abaixo do crescimento registrado no sábado, quando foram relatadas 793 fatalidades.

O número total de casos na Itália subiu para 59 138 em relação aos 53 578 anteriores, um aumento de 10,4%, informou a Agência de Proteção Civil. O dado representa o menor aumento em termos percentuais desde que o contágio por Covid-19 veio à luz no país, em 21 de fevereiro.

Das pessoas originalmente infectadas em todo o país, 7 024 haviam se recuperado totalmente no domingo, em comparação com 6.072 no dia anterior. Havia 3 009 pessoas em terapia intensiva, contra 2 857 antes.

A região norte da Lombardia, a mais atingida, permaneceu em uma situação crítica, com 3 456 mortes e 27 206 casos, contra 3 095 e 25 515 anteriormente, respectivamente.

Continua após a publicidade

Espanha

O número de mortos por coronavírus na Espanha subiu para 1 720 neste domingo, 22, em relação aos 1 326 contabilizados até o dia anterior, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. O aumento de 394 mortes em um dia foi superior ao aumento de 324 da véspera. A Espanha está enfrentando o segundo pior surto de coronavírus da Europa, atrás apenas da Itália.

O número de casos registrados no país subiu para 28 572 neste domingo, ante 24 926 da contagem anterior anunciada no sábado, mostraram os dados oficiais.

Alemanha

Continua após a publicidade

No país onde o número proporcional de mortes é reduzido em relação a outras localidades do continente, (são 13 000 casos confirmados e 31 mortes até o dia 20) os encontros de duas ou mais pessoas em público passaram a ser vetados. A restrição deve durar duas semanas e não é válida para colegas de trabalho (caso seja necessário) e pessoas que moram na mesma casa.

A chanceler da Alemanha Angela Merkel, inclusive, passou a cumprir quarentena após contato com médico infectado por Covid-19.

(com Reuters e AFP)