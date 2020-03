Angela Merkel faz quarentena após contato com infectado por coronavírus

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, de 65 anos, entrou em quarentena depois de ter contato com um médico infectado por coronavírus. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo, Steffen Seibert, na tarde deste domingo, 22. Segundo a agência de notícias Associated Press, o médico que contraiu o Convid-19 tinha aplicado uma vacina em Merkel na última sexta-feira.

Angela Merkel foi comunicada sobre o caso após ela divulgar novas restrições para combater a pandemia neste domingo. A Alemanha já registrou 31 mortes por coronavírus e tem 13 mil casos confirmados.