Bolsonaro com Covid-19: o que muda no governo?

Jair Bolsonaro, diante do diagnóstico positivo para Covid-19, não mudou de postura: minimizou a gravidade do problema (algo que vem fazendo desde o início da crise) e fez questão de reforçar que segue na direção contrária da ciência ao posar novamente como garoto-propaganda das propriedades da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada no combate ao vírus no organismo. “A reação foi quase imediata”, afirmou.

Dora Kramer, Ricardo Noblat e Ricardo Rangel debatem os efeitos políticos da divulgação desse diagnóstico na mesma semana em que o Facebook derrubou uma rede de perfis falsos ligados ao PSL e à família Bolsonaro que compartilhavam Fake News nas redes sociais.