Você sabia que o Brasil já está testando vacinas contra a Covid-19?

Com um espírito mais de colaboração do que o de competição, cientistas do mundo inteiro colaboram entre si para agilizar os estudos da vacina contra a Covid-19. E o Brasil agora faz parte desta rede. Duas parcerias possibilitaram que testes de vacinas fossem feitos na população brasileira. Unifesp e Instituto D’Or realizam testes em São Paulo e no Rio de Janeiro em colaboração com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Já o Instituto Butantan é responsável por aplicar os testes de vacina da Sinovac, empresa biofarmacêutica chinesa.

Cerca de 14 mil brasileiros serão testados com as duas vacinas, 5 mil com a de Oxford e mais de 9 mil com a da Sinovac. Caso os testes se mostrem positivos, ou seja, se alguma das duas vacinas demonstrar que funciona, o Brasil, em ambos casos, terá o direito de adquirir a tecnologia de produção do composto. Os testes da vacina de Oxford começaram em junho e os da Sinovac começam a partir do dia 20 de julho. Com testes já realizados em animais e em humanos, o que se busca agora é comprovar que as vacinas geram uma resposta imune adequada.