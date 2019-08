Carta ao Leitor: Política ambiental de Bolsonaro é tiro no pé

Com toda a falta de sutileza e profundidade no discurso presidencial, o governo Jair Bolsonaro vem obtendo, sim, alguns avanços importantes na área econômica. Não é exagero dizer que, embora a situa­ção da economia seja de grave enfermidade, o Brasil está tomando, pela primeira vez em muito tempo, os remédios corretos.

Infelizmente, o mesmo não pode ser dito em relação ao tema do meio ambiente. Além de ter feito declarações estapafúrdias e até escatológicas, com sugestões para as pessoas visitarem menos o banheiro, Bolsonaro vem promovendo de forma consistente o afrouxamento e o descrédito dos controles na área ambiental. Trata-se de um grave equívoco, com consequências negativas para a reputação do país no exterior e para o PIB brasileiro.

