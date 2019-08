Plano de Paulo Guedes pode levar Brasil a nova era liberal

A liberação dos saques do FGTS é apenas o pontapé inicial de uma série de medidas desenhadas pelo superministro da Economia para impulsionar de vez o crescimento e tirar o Brasil do atraso.

Está em gestação no Ministério da Economia uma série de ações que podem destravar de verdade o desenvolvimento econômico do país. Se de fato for implementado da maneira como está sendo elaborado, o plano do ministro Paulo Guedes marcará a entrada do Brasil numa nova era liberal.