Três celebridades ficaram mal no retrato

Para provar que a Amazônia inteira está em chamas, o presidente francês Emmanuel Macron postou uma foto de 1989. Em seguida, reincidiu com a publicação de outra foto feita por um profissional morto em 2003. Fez tabelinha com Cristiano Ronaldo, que preferiu um incêndio no Rio Grande do Sul. E animou Madonna a manifestar-se contra o presidente Borsalino, que deve ser Bolsonaro. Com aliados assim, a floresta não precisa de inimigos.