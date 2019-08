O senador bandido quer demitir o xerife

Eu vivo repetindo que no faroeste à brasileira, uma das mais obscenas invenções dos governos do PT, é o bandido que tenta algemar o xerife. Só nessa mistura de bangue-bangue com pornochanchada um Renan Calheiros poderia exigir que o procurador Deltan Dallagnol seja afastado da Lava Jato.

Num país civilizado, Renan estaria engaiolado há muito tempo. No Brasil, é provável que esse prontuário de dar inveja a fundadores do PCC continue homiziado no congresso enquanto viver.