Veja Saúde: psoríase – como identificar e tratar a doença que afeta a pele

Estima-se que até 3 milhões de brasileiros vivam com psoríase, uma doença crônica e inflamatória caracterizada pelo surgimento de lesões na pele. Os sintomas aparecem e desaparecem. Podem ser manchas avermelhadas ou lesões que descamam. Os principais gatilhos são infecções, stress emocional e o frio. A psoríase não é contagiosa.

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale entrevista o dermatologista Ricardo Romiti, responsável pelo Ambulatório de Psoríase do Hospital das Clínicas da USP. Na conversa, ele esclarece em quais regiões do corpo a doença aparece e como o diagnóstico é feito. Romiti aponta ainda quais são os tratamentos disponíveis para quem tem psoríase.

