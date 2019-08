Carta ao Leitor: a última palavra

Há um ano como presidente do STF, José Antonio Dias Toffoli se imbuiu de uma missão: ser o moderador das instabilidades entre os poderes — um papel nada fácil diante das marés revoltas que engoliram a política brasileira. Até aqui o ministro tem conseguido se divorciar do clima de paixões incontroláveis. Na entrevista exclusiva a VEJA, ele confirma que teve de lidar com um episódio perturbador: um movimento de militares, políticos e empresários para afastar o presidente Jair Bolsonaro.

Dias Toffoli elaborou para o segundo semestre uma ambiciosa pauta de votações com temas polêmicos – da suspeição do juiz Sergio Moro na Lava Jato à legalidade da prisão imediata após a segunda instância. Seja quais forem os resultados, vale lembrar as palavras de Rui Barbosa, patrono do direito brasileiro: “A alguém deve ficar o direito de errar por último, a alguém deve ficar o direito de decidir por último”. A última palavra será sempre do STF — e é preciso respeitá-la.