YouTube produz série documental que percorre Rio Tapajós

Em meio às buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, desaparecidos na região amazônica, uma nova série ambientada no Rio Tapajós, no Pará, vai ao ar nesta terça-feira, às 11h, pelo YouTube. Produção original da plataforma, O Som do Rio traz a ativista indígena Val Munduruku e a cantora e compositora Maria Gadú recebendo outros artistas e personalidades em uma viagem para conhecer a região e se conectar com a cultura local e as comunidades ribeirinhas.

“Hoje é um momento de celebração, mas não posso deixar de lembrar que aquilo que estamos vivendo no país agora o meu povo vem sofrendo há muitos anos”, disse Val na segunda-feira à noite, no evento de lançamento do programa, em São Paulo. A ativista também participou do pocket show de Maria Gadú no qual a cantora apresentou uma canção composta especialmente para a série, inspirada em tudo aquilo que absorveu durante as viagens.

Dirigidos por Carol Quintanilha, os quatro episódios mostram Gadú e Val conduzindo nomes como a médica e influenciadora Thelma Assis, o ator Vítor diCastro e o cantor e compositor Lenine pela região do alto Tapajós. O designer gráfico e youtuber Felipe Castanhari também participa da série para explicar de maneira simples alguns conceitos relacionados às mudanças climáticas e mostrar como isso afeta o mundo todo.

Logo no primeiro capítulo, os convidados conhecem as Suraras do Tapajós, uma associação de mulheres indígenas que promove a cultura local, preserva a língua das tribos da região e faz uma releitura da música ritual. “Ao mesmo tempo que observamos toda essa experiência, não poderíamos deixar de pontuar os problemas que estão acontecendo agora”, disse o produtor Marcos Nisti, da Maria Farinha Filmes, em referência aos acontecimentos recentes na região. “Isso faz parte dessa experiência.”

Primeira produção brasileira do YouTube voltada para sustentabilidade, O Som do Rio acompanha uma tendência que começou com produções internacionais como Dear Earth e Um Lugar à Mesa. “É uma pauta importante para o YT”, disse Clarissa Orberg, executiva de parcerias da plataforma. “AE apoiar um projeto nacional era fundamental, uma vez que o Brasil tem papel importante nessa discussão.”