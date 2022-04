WhatsApp anuncia recurso de comunidades com milhares de usuários

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira, 14, um novo recurso para a plataforma de comunicação chamado comunidades. Trata-se de uma nova forma de organizar os grupos, que poderão receber mais pessoas e se organizar em subgrupos. Também contarão com novas ferramentas avançadas para administradores, como o envio de avisos a todos os participantes e o controle de quais grupos podem ser adicionados.

Em janeiro, numa reunião entre o então presidente do TSE Luís Roberto Barroso e o CEO do WhatsApp, Will Cathcart, ficou estabelecido que a plataforma não implementará nenhuma mudança significativa no Brasil antes das eleições. As eleições de 2018 foram marcadas pela distribuição de fake news em grupos de WhatsApp. Por isso, é possível que as mudanças cheguem para os usuários brasileiros somente depois de novembro.

A princípio, as comunidades teriam limite de 2 560 usuários, que podem ser organizados em até dez grupos com 256 integrantes cada. Esse número poderá ser aumentado com o tempo. Em um exemplo dado pela empresa, um diretor de escola poderá reunir todos os pais e responsáveis para compartilhar avisos importantes e criar grupos para turmas específicas e atividades extracurriculares ou voluntárias.

A empresa diz estar trabalhando em uma série de melhorias na forma como os grupos tradicionais funcionam. A ideia é criar novas formas de compartilhamento de mensagens – com arquivos de até 2GB, por exemplo – e reduzir a sobrecarga de mensagens em conversas com mais participantes. Segundo a plataforma, esses recursos serão disponibilizados gradualmente nas próximas semanas, e as pessoas poderão começar a testá-los mesmo antes de as Comunidades estarem prontas.

Reações: as reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens.

Mensagens apagadas por administradores: administradores de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes.

Compartilhamento de arquivos: estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.

Chamadas de voz com mais participantes: disponibilizaremos chamadas de voz em que até 32 pessoas poderão entrar com apenas um toque, com um design totalmente novo, para aquelas horas em que falar ao vivo é melhor que por escrito.

Em mensagem no Facebook, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que as mudanças serão implementadas lentamente. “Também criaremos recursos de mensagens da comunidade para o Messenger, Facebook e Instagram”, escreveu em seu perfil. “Estou animado para ver como isso progride à medida que começamos a testar as Comunidades do WhatsApp hoje e as implementamos nos próximos meses.